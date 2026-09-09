نادى طلخا: لم نقم أي معسكرات بجمصة.. واللاعبان الراحلان كانا هناك بتصرف فردي

أصدر نادي طلخا الرياضي بمحافظة الدقهلية بيانا، أعلن فيه عدم إقامته معسكر بشكل رسمي بمصيف جمصة للاعبي فريق 2011، وتواجدهم بصفة غير رسمية، ما تسبب في مصرع 2 من اللاعبين غرقًا.

وقال البيان: "بناءً على ما تم تداوله في بعض المواقع بأنه أثناء معسكر لناشئين نادى طلخا بجمصة، بأنه تم خلال المعسكر وفاة اثنين من اللاعبين غرقا وإصابة اثنين آخرين من اللاعبين، يعلن مجلس إدارة نادى طلخا أنه لم يتم التصريح بإقامة أي معسكرات خاصة باللاعبين من قبل مجلس الإدارة أو أي مسئول من النادى".

وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء آخر، فهذه تصرفات فردية يتحملها القائم بهذا المعسكر".

وأوضح البيان أن قرار مجلس الإدارة تكليف بعض المسئولين بزيارة اللاعبين فى المستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية لحين متابعة ملابسات الواقعة، وسوف يتخذ النادى الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المعنية للتحقيق فى الواقعة لإخلاء ذمة النادى ومجلس الإدارة ومسئولي النادى بخصوص هذه الواقعة.

وقرر النادي في بيانه إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالنادى لمدة ثلاثة أيام حداد على المتوفين، داعين المولى عز وجل بالصبر والسلوان لعائلة المتوفين.

يذكر أن 2 من لاعبي نادي طلخا الرياضي مواليد 2011 قد لقيا مصرعهما، وذلك خلال تواجد الفريق بمصيف جمصة رفقة المدير الفني والمدربين.