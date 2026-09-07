محافظ الدقهلية يتفقد معرض «أهلاً مدارس» للمستلزمات المدرسية بشارع قناة السويس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات المدرسية والعام الدراسي الجديد، والذي يقام بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن معارض "أهلا مدارس" تقام في جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وبالقرب من أماكن سكنهم، وذلك تخفيفا للأعباء عن كاهل الأسر ومحدودي الدخل، كما أشار إلى استمرار المعرض حتى انتهاء موسم الطلب على المستلزمات.

وأوضح المحافظ أن المعرض يشمل كل المستلزمات والأدوات المدرسية، والزي المدرسي، والأحذية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح نسبتها بين 30% و35%، في إطار التخفيف عن الأسرة المصرية، وأضاف أن المعرض يُركز على المنتج المصري، بهدف تعميق الصناعات المحلية وتوفير احتياجات الطلاب بكفاءة وجودة عالية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين، ومتابعة أسعار المنتجات المعروضة، والالتزام بها، حرصا على تقديم أفضل المنتجات للمواطنين بنسب التخفيضات المعلنة طوال أيام المعرض، مع تذليل أي عقبات أمام العارضين.