صبط 500 بطارية سيارة قديمة قبل غشها وبيعها في الأسواق بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مكتب إستيراد وتصدير وتجارة بطاريات السيارات "مجهولة المصدر" كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية.

وضُبط بحوزتهم (500 بطارية سيارة سابقة الإستخدام مستهلكة ومعاد تدويرها ومدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية حديثة وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائى" - 100 بطارية سيارة "سابقة الإستخدام ومستهلكة مجهولة المصدر" ، 5000 قطعة ملصق مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





