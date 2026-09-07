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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. اختتام أعمال تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اختتام أعمال تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية بتوفير كامل الدعم والتيسير لأعمال اللجنة المختصة، مع التأكيد على إجراء التقييم وفق معايير المبادرة بكامل الشفافية والحيادية، حيث واصلت اللجنة التنفيذية أعمال فحص وتقييم المشروعات والأفكار المقدمة عبر المنصة الرقمية للمبادرة، وفق الضوابط المحددة؛ تمهيدًا لاختيار الأفضل وتصعيد المشروعات الفائزة إلى المراحل التالية.

وأكد المحافظ ، خلال متابعته أعمال اللجنة، ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المنظمة، وإجراء التقييم بعدالة وموضوعية، بما يكفل اختيار المشروعات الأكثر قابلية للتطبيق والاستدامة، والأعلى تأثيرًا بيئيًا وتنمويًا.

وشدد المحافظ على أهمية تشجيع الأفكار المبتكرة، ودعم الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وترشيد استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

واشاد محافظ الدقهلية جهود أعضاء اللجنة وجميع المشاركين، مؤكدًا أن المشروعات المقدمة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحول الأخضر ودور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت أعمال التقييم على مدار الأيام الثلاثة مراجعة دقيقة لكافة المشروعات المقدمة، لضمان العدالة والشفافية في اختيار الأفضل.

وتستهدف المبادرة إشراك جميع فئات المجتمع في جهود التصدي للتغيرات المناخية، عبر تحفيز المشروعات الابتكارية التي تقدم حلولًا عملية في مجالات البيئة، والمناخ، وكفاءة الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ويأتي ختام أعمال التقييم في إطار حرص المحافظة على دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من الابتكار لتقديم حلول مستدامة تحسن جودة الحياة وتحقق أهداف التنمية.

وقد ضمت اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتور السيد البدراوي، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الشريف، والدكتورة داليا البيلي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حامد البرعي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نسرين فهمي، ممثل وزارة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة سماح حافظ، والدكتورة أسماء العوضي، ممثلتي المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد البيلي، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة هدير فريد، والأستاذ عبدالعزيز محمد، ممثلي محافظة الدقهلية.

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