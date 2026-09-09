سفاجا تواصل أعمال قص وتهذيب الأشجار لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الشوارع

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف جهود النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

ونفذ قسم التجميل والزراعة، تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أعمالًا ميدانية لقص وتهذيب الأشجار بعدد من مناطق المدينة، شملت الشارع الخلفي، حيث جرى إزالة الأفرع الزائدة التي قد تؤثر على مستوى الرؤية أو تعوق حركة المواطنين.

رعاية دورية للأشجار وتحسين الصورة البصرية

وأكدت الوحدة المحلية أن أعمال قص وتهذيب الأشجار تأتي ضمن خطة دورية للعناية بالأشجار والمسطحات الخضراء والحفاظ عليها بصورة آمنة ومنظمة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمدينة ورفع كفاءة الشوارع، إلى جانب الحد من أي عوائق قد تؤثر على حركة المواطنين أو مستوى الرؤية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر باستمرار جهود النظافة والتجميل والتطوير بمختلف مدن المحافظة، مع تكثيف المتابعة الميدانية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يعزز مستوى الخدمات ويحافظ على الوجه الحضاري لمدينة سفاجا.

وتواصل الوحدة المحلية تنفيذ أعمال الرعاية الدورية للأشجار وقص وتهذيب الأفرع بمختلف المناطق، ضمن خطة متكاملة للحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.