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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: الإفراج عن البحارة المصريين يؤكد قوة التحرك الدبلوماسي المصري

أحمد عبد الرحيم
أحمد عبد الرحيم

أكد أحمد عبد الرحيم، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، أن الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية المختطفين على متن السفينة M/T Eureka قبالة سواحل إقليم بونتلاند في الصومال، يمثل خبرًا يبعث على الارتياح والطمأنينة لكل أسرة مصرية، ويؤكد أن الدولة المصرية تضع سلامة أبنائها في الخارج ضمن أولوياتها، وتتعامل مع مثل هذه المواقف الحساسة بمسؤولية كاملة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة أجهزة الدولة للجهود التي انتهت إلى إطلاق سراح البحارة بعد فترة من الاحتجاز بدأت في 2 مايو الماضي.

وأضاف «عبد الرحيم»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا التطور يعكس أهمية التحرك الدبلوماسي والقنصلي المنظم في التعامل مع الأزمات التي يتعرض لها المصريون خارج الوطن، موضحًا أن المتابعة المستمرة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والاتصالات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الصومال واليمن، شكّلت جانبًا مهمًا من الجهود المبذولة للوصول إلى الإفراج عن البحارة وضمان سلامتهم. وأشار إلى أن وزارة الخارجية تابعت القضية منذ بدايتها، ووجهت السفارة المصرية في مقديشيو بتقديم الرعاية والمساندة للبحارة والتواصل بشأن أوضاعهم.

 القضية لا يقل أهمية عن أبعادها الدبلوماسية

وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن الجانب الإنساني في هذه القضية لا يقل أهمية عن أبعادها الدبلوماسية، لافتًا إلى أن لقاء القطاع القنصلي بوزارة الخارجية مع أهالي البحارة خلال فترة الاختطاف، إلى جانب تيسير السفارة المصرية في مقديشيو اتصالات البحارة بذويهم للاطمئنان عليهم، يعكس أهمية التواصل مع أسر المصريين في الخارج وقت الأزمات، وعدم تركهم أمام حالة من القلق أو الغموض.

وثمّن «عبد الرحيم» مستوى التنسيق المصري الصومالي الذي صاحب عملية الإفراج، مؤكدًا أن العلاقات بين الدول لا تقتصر على المصالح السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد كذلك إلى التعاون في حماية الأرواح وتأمين المواطنين والتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية، خصوصًا في المناطق التي تشهد مخاطر على حركة الملاحة البحرية.

واختتم أحمد عبد الرحيم بالتأكيد على أن ملف المصريين بالخارج سيظل حاضرًا بقوة في مقدمة الأولويات، وأن حماية المواطن المصري أينما كان تتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والسلطات المعنية في الدول المختلفة، مع ضرورة تعزيز الوعي لدى العاملين في قطاع الملاحة والنقل البحري بإجراءات السلامة والتعامل مع مناطق المخاطر، معربًا عن خالص التقدير لكل الجهود التي أسهمت في إنهاء محنة البحارة الثمانية، متمنيًا لهم ولأسرهم دوام السلامة والاستقرار، وعودتهم إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

مستقبل وطن البحارة المصريين الإفراج التحرك الدبلوماسي المصري

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