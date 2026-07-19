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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو محتارة في غدا النهاردة.. جربي كرات اللحم السويدية بصوص كريمي زي المطاعم

كرات اللحم السويدية
كرات اللحم السويدية
ريهام قدري

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة مختلفة ولذيذة تجمع بين سهولة التحضير والمذاق الشهي، فإن كرات اللحم السويدية من أفضل الخيارات.

 وتتميز بقوامها الطري مع صوص كريمي غني، ويمكن تقديمها مع البطاطس المهروسة أو الأرز أو المكرونة.

المكونات

500 جم لحم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

½ كوب بقسماط.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة لبن.

ملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب (اختياري).

ملعقة زبدة وملعقة زيت.


للصوص:

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب مرق لحم.

½ كوب كريمة طبخ.

ملعقة صغيرة مستردة (اختياري).

ملح وفلفل.


طريقة التحضير

1. اخلطي اللحم المفروم مع البصل والبقسماط والبيض واللبن والتوابل حتى تتجانس المكونات.


2. شكلي الخليط إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.


3. حمري كرات اللحم في الزبدة والزيت حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيها من المقلاة.


4. في نفس المقلاة، أذيبي الزبدة وأضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة، ثم اسكبي المرق تدريجيًا مع التقليب حتى يتماسك الصوص.


5. أضيفي الكريمة والمستردة، ثم أعيدي كرات اللحم إلى الصوص واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج تمامًا.


6. قدميها ساخنة مع البطاطس المهروسة أو الأرز أو المكرونة، مع رشة بقدونس مفروم للتزيين.

كرات اللحم السويدية اللحم السويدية صوص كريمي طريقة كرات اللحم السويدية

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