مورينيو يودع بنفيكا برسالة مؤثرة: صنعنا رابطا لن ينتهي

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة وداع مؤثرة إلى نادي بنفيكا، معربًا عن تقديره العميق لإدارة النادي وجميع العاملين واللاعبين، وذلك عقب انتهاء فترته مع الفريق.

جاء ذلك بعد إعلان نادي بنفيكا في بيان رسمي تلقيه رغبة من ريال مدريد في التعاقد مع مورينيو، مع تأكيد موافقة مبدئية من المدرب البرتغالي على تولي المهمة الجديدة.

وقال مورينيو في رسالته: “أتقدم بالشكر إلى الرئيس روي كوستا على منحي فرصة العمل في خدمة بنفيكا، لقد كان شرفًا وامتيازًا كبيرًا بالنسبة لي تمثيل هذا النادي.”

وأضاف: “أود أيضًا أن أشكر جميع العاملين في النادي على احترافيتهم وتفانيهم وكفاءتهم العالية التي كانت نموذجًا يُحتذى به.”

وتابع: “كما أوجه شكري للاعبين الذين عملت معهم، وأتمنى لهم كل النجاح في مسيرتهم المقبلة، على المستويين الشخصي والمهني.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “أغادر وأنا مقتنع بأننا لم نكن مجرد محطة عابرة، بل صنعنا رابطًا دائمًا، ومن عملت معهم سيظلون دائمًا جزءًا مني.”

وفي سياق متصل، أعلن نادي ريال مدريد عن إنهاء العلاقة مع المدرب المؤقت ألفارو أبيلوا، مقدمًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، مع تمني النجاح له في خطوته القادمة، وذلك تمهيدًا للإعلان الرسمي المرتقب عن التعاقد مع مورينيو.