متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بسمة وهبة عن "فضيحة إبستين": الجزيرة الملعونة صدمة كبرى للعالم

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمود محسن

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن صدمتها الكبيرة إزاء ما كشفته التحقيقات العالمية حول جزيرة إبستين، مؤكدة أن الأحداث التي وقعت هناك أثارت صدمة العالم أجمع.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن ما زاد الأمر صعوبة هو الأسماء الكبيرة التي ارتبطت بهذه الجزيرة، حيث كانت تستقبل شخصيات مؤثرة من الوزراء والسياسيين ورجال الأعمال والعلماء ورؤساء الدول، معتبرة أن هؤلاء هم الفئة المستهدفة الفعلية من قبل المسؤول عن الجزيرة.

وأكدت بسمة وهبة أن الصدمة لم تقتصر على المشاهير والفنانين، بل شملت بشكل رئيسي السياسيين المؤثرين عالميًا، مشيرة إلى أن الأحداث التي وقعت داخل الجزيرة تجاوزت كل التوقعات، وما تم كشفه حتى الآن يمثل جزءًا فقط من الصورة الكاملة، في حين أن التحقيقات ما زالت مستمرة والكثير من الحقائق لم تُكشف بعد.

وأردفت، أن "الجزيرة الملعونة" شكلت صدمة كبرى للعالم، موضحة أن ما جرى فيها يشير إلى سيناريو متكامل يهدف إلى استهداف فئات معينة من الشخصيات المؤثرة، ومشددة على أن تفاصيل الأحداث التي لم تُكشف بعد ستزيد من إدراك حجم الصدمة والتأثير العالمي لهذه القضية.

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

