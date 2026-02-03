بسمة وهبة عن "فضيحة إبستين": الجزيرة الملعونة صدمة كبرى للعالم

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن صدمتها الكبيرة إزاء ما كشفته التحقيقات العالمية حول جزيرة إبستين، مؤكدة أن الأحداث التي وقعت هناك أثارت صدمة العالم أجمع.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن ما زاد الأمر صعوبة هو الأسماء الكبيرة التي ارتبطت بهذه الجزيرة، حيث كانت تستقبل شخصيات مؤثرة من الوزراء والسياسيين ورجال الأعمال والعلماء ورؤساء الدول، معتبرة أن هؤلاء هم الفئة المستهدفة الفعلية من قبل المسؤول عن الجزيرة.

وأكدت بسمة وهبة أن الصدمة لم تقتصر على المشاهير والفنانين، بل شملت بشكل رئيسي السياسيين المؤثرين عالميًا، مشيرة إلى أن الأحداث التي وقعت داخل الجزيرة تجاوزت كل التوقعات، وما تم كشفه حتى الآن يمثل جزءًا فقط من الصورة الكاملة، في حين أن التحقيقات ما زالت مستمرة والكثير من الحقائق لم تُكشف بعد.

وأردفت، أن "الجزيرة الملعونة" شكلت صدمة كبرى للعالم، موضحة أن ما جرى فيها يشير إلى سيناريو متكامل يهدف إلى استهداف فئات معينة من الشخصيات المؤثرة، ومشددة على أن تفاصيل الأحداث التي لم تُكشف بعد ستزيد من إدراك حجم الصدمة والتأثير العالمي لهذه القضية.