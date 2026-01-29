رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب أجزاء من اليونان وتعطل بعض خدمات العبّارات

ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة أجزاء من اليونان، اليوم الخميس، بعد أكثر من أسبوع من العواصف التي أسفرت عن مقتل شخصين وتسببت في فيضانات في عدة أجزاء من البلاد.



وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن الرياح الجنوبية القوية، التي من المتوقع أن تحمل الغبار من شمال إفريقيا، تسببت في وقوع اضطرابات محدودة في رحلات العبارات اليوم.



وأصدرت الخدمة الوطنية اليونانية للأرصاد الجوية نشرة طقس طارئة قبل وصول العاصفة كريستين، التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل في البرتغال، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتركت أكثر من 850 ألف شخص بدون كهرباء.



ووفقًا لـلأرصاد الجوية اليونانية، ستتأثر الجزر الأيونية ومنطقة إبيروس وغرب ووسط اليونان حتى منتصف النهار، بينما من المتوقع أن تشهد شبه جزيرة بيلوبونيز الغربية طقسًا سيئًا بدءًا من الصباح وحتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.



ومن المتوقع أن تظل الأحوال الجوية عاصفة وممطرة حتى غدًا الجمعة.

وعلى الرغم من الرياح والأمطار، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة مرتفعة بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيث تصل إلى 17 درجة مئوية في منطقة أثينا الكبرى.