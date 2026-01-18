خبراء لـ صدى البلد: التعاون الثلاثي لمصر واليونان وقبرص يرسخ استقرار الطاقة و الأمن الاقليمي في شرق المتوسط

تعزز مصر واليونان وقبرص اليوم التعاون الثلاثي في منطقة شرق المتوسط، في إطار جهود تنسيق المواقف الاستراتيجية ومواجهة التحديات الإقليمية، وتناول الاجتماع الذي استضافته القاهرة ملفات مهمة تشمل الطاقة والاقتصاد والهجرة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية مثل الوضع في فلسطين وسوريا وليبيا، مؤكداً الدور المحوري لهذه الشراكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور هاني الجمال، الخبير في وحدة الدراسات الأوروبية بمركز العرب، أن المشاورات الثلاثية بين مصر وإيران وقبرص تأتي في إطار آلية مستمرة للتشاور بين الدول الثلاث حول أهم المستجدات في العلاقات الثنائية والإقليمية، لا سيما في منطقة شرق المتوسط التي تشهد تحولات جيوسياسية دقيقة.

تأتي هذه الاجتماعات في ظل عدة معطيات، أبرزها التقارب المصري-التركي، تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة، ومناقشة العلاقات الإسرائيلية القبرصية.

وأوضح الدكتور هاني الجمال، الخبير في وحدة الدراسات الأوروبية بمركز العرب ، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الملفات الاقتصادية والطاقة كانت في صدارة النقاش، حيث تسعى مصر لتقديم نفسها بديلاً موثوقاً لأوروبا في تأمين مصادر الطاقة التقليدية والجديدة، خاصة بعد تقليص أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي، كما ركزت المشاورات على تعزيز الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.

وزير الخارجية مع نظرائه من قبرص و اليونان

ملف الهجرة



كما تناولت الاجتماعات ملف الهجرة غير النظامية، حيث تعمل مصر على إعادة توطين هذه الهجرات ومنع تدفقها إلى أوروبا، رغم وجود أكثر من عشرة ملايين لاجئ على أراضيها، مع تقديم خبراتها في العمالة والوظائف الضرورية للدول المشاركة.



وشدد الخبير على أن مصر تسعى من خلال هذه الآليات إلى ضبط التعاون العسكري بين تركيا وقبرص، بما يحافظ على مصالحها في شرق المتوسط، ويطمئن حلفاءها الأوروبيين بعدم تأثير هذا التعاون على العلاقات التاريخية بين مصر والدول الأوروبية، كما دعت مصر الدول المشاركة لدعم الحكومة التكنوقراط في قطاع غزة من خلال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة التجارة، في مواجهة القيود الإسرائيلية.

مشاورات سياسية بين مصر و اليونان و قبرص

دفعة قوية للاقتصاد المصري



كما أكد أن مصر تستغل موقعها الاستراتيجي لتعزيز دورها في ملفات إقليمية كبرى، مثل الوضع في سوريا وليبيا، مع تعزيز التعاون الأوروبي المصري، وجذب الاستثمارات، بما يرسخ مكانتها كحليف محوري لأوروبا وأمريكا وروسيا والصين على حد سواء، ويحقق دفعة قوية للاقتصاد المصري.

و قالت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن المشاورات الأخيرة بين مصر واليونان وقبرص تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الربط الكهربائي، والاستثمار، والتجارة.

وأوضحت أن هذه اللقاءات تهدف إلى توسيع آفاق التكامل الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات في الطاقة والبنية التحتية.

جانب من المؤتمر الصحفي

الربط الكهربائي يفتح إمكانية تبادل الطاقة النظيفة

وأضافت وجيه أن الربط الكهربائي بين الدول الثلاث يفتح إمكانية تبادل الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل فعال، ويعزز استقرار الشبكات الكهربائية الإقليمية، مشيرة إلى أن المشاورات ستسهم أيضًا في تحديد أطر الاستثمار المشترك وتشجيع تدفق رؤوس الأموال بين الدول الثلاث.

ركيزة استراتيجية

وأكدت أستاذة الاقتصاد أن تعزيز التعاون التجاري من خلال هذه المشاورات يتيح فرصًا لتنمية الصادرات والواردات، وتحسين مناخ الأعمال، وتبادل التكنولوجيا الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويزيد من قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.



واختتمت الدكتورة شيماء تصريحها بالقول: "المشاورات المصرية–اليونانية–القبرصية ليست مجرد حوارات سياسية أو اقتصادية، بل تمثل ركيزة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق النمو المستدام للطاقة والاستثمار في المنطقة.