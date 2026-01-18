قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
أخبار العالم

خبراء لـ صدى البلد: التعاون الثلاثي لمصر واليونان وقبرص يرسخ استقرار الطاقة و الأمن الاقليمي في شرق المتوسط

وزير الخارجية ونظرائه القبرصي و اليوناني
وزير الخارجية ونظرائه القبرصي و اليوناني
فرناس حفظي

تعزز مصر واليونان وقبرص اليوم التعاون الثلاثي في منطقة شرق المتوسط، في إطار جهود تنسيق المواقف الاستراتيجية ومواجهة التحديات الإقليمية، وتناول الاجتماع الذي استضافته القاهرة ملفات مهمة تشمل الطاقة والاقتصاد والهجرة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية مثل الوضع في فلسطين وسوريا وليبيا، مؤكداً الدور المحوري لهذه الشراكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور هاني الجمال،  الخبير في وحدة الدراسات الأوروبية بمركز العرب،  أن المشاورات الثلاثية بين مصر وإيران وقبرص تأتي في إطار آلية مستمرة للتشاور بين الدول الثلاث حول أهم المستجدات في العلاقات الثنائية والإقليمية، لا سيما في منطقة شرق المتوسط التي تشهد تحولات جيوسياسية دقيقة. 

تأتي هذه الاجتماعات في ظل عدة معطيات، أبرزها التقارب المصري-التركي، تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة، ومناقشة العلاقات الإسرائيلية القبرصية.

وأوضح الدكتور هاني الجمال،  الخبير في وحدة الدراسات الأوروبية بمركز العرب ، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الملفات الاقتصادية والطاقة كانت في صدارة النقاش، حيث تسعى مصر لتقديم نفسها بديلاً موثوقاً لأوروبا في تأمين مصادر الطاقة التقليدية والجديدة، خاصة بعد تقليص أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي، كما ركزت المشاورات على تعزيز الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.

وزير الخارجية مع نظرائه من قبرص و اليونان 

ملف الهجرة 


كما تناولت الاجتماعات ملف الهجرة غير النظامية، حيث تعمل مصر على إعادة توطين هذه الهجرات ومنع تدفقها إلى أوروبا، رغم وجود أكثر من عشرة ملايين لاجئ على أراضيها، مع تقديم خبراتها في العمالة والوظائف الضرورية للدول المشاركة.


وشدد الخبير على أن مصر تسعى من خلال هذه الآليات إلى ضبط التعاون العسكري بين تركيا وقبرص، بما يحافظ على مصالحها في شرق المتوسط، ويطمئن حلفاءها الأوروبيين بعدم تأثير هذا التعاون على العلاقات التاريخية بين مصر والدول الأوروبية، كما دعت مصر الدول المشاركة لدعم الحكومة التكنوقراط في قطاع غزة من خلال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة التجارة، في مواجهة القيود الإسرائيلية.

مشاورات سياسية بين مصر و اليونان و قبرص 

دفعة قوية للاقتصاد المصري 


كما أكد أن مصر تستغل موقعها الاستراتيجي لتعزيز دورها في ملفات إقليمية كبرى، مثل الوضع في سوريا وليبيا، مع تعزيز التعاون الأوروبي المصري، وجذب الاستثمارات، بما يرسخ مكانتها كحليف محوري لأوروبا وأمريكا وروسيا والصين على حد سواء، ويحقق دفعة قوية للاقتصاد المصري.

و قالت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  إن المشاورات الأخيرة بين مصر واليونان وقبرص تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الربط الكهربائي، والاستثمار، والتجارة.

وأوضحت أن هذه اللقاءات تهدف إلى توسيع آفاق التكامل الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات في الطاقة والبنية التحتية.

جانب من المؤتمر الصحفي 

الربط الكهربائي يفتح إمكانية تبادل الطاقة النظيفة 

وأضافت وجيه أن الربط الكهربائي بين الدول الثلاث يفتح إمكانية تبادل الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل فعال، ويعزز استقرار الشبكات الكهربائية الإقليمية، مشيرة إلى أن المشاورات ستسهم أيضًا في تحديد أطر الاستثمار المشترك وتشجيع تدفق رؤوس الأموال بين الدول الثلاث.

ركيزة استراتيجية 

وأكدت أستاذة الاقتصاد أن تعزيز التعاون التجاري من خلال هذه المشاورات يتيح فرصًا لتنمية الصادرات والواردات، وتحسين مناخ الأعمال، وتبادل التكنولوجيا الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويزيد من قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.


واختتمت الدكتورة شيماء تصريحها بالقول: "المشاورات المصرية–اليونانية–القبرصية ليست مجرد حوارات سياسية أو اقتصادية، بل تمثل ركيزة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق النمو المستدام للطاقة والاستثمار في المنطقة.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

فيدرا

فيدرا: بنخفي مصروفاتنا على الحيوانات احترامًا لمشاعر الآخرين

اصالة وانغام من حفل joy awards

أول تعليق من أصالة بعد صورتها المتداولة لحظة تكريم أنغام فى joy awards

رامز جلال

أسطوري كالعادة.. رامز جلال يشيد بـ حفل توزيع جوائز joy awards

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد