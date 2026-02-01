قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناورات بحرية ثلاثية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي
البابا تواضروس: ختان الإناث اعتداء على حقوق المرأة ويجب مواجهته
الإمام الأكبر: الإسلام أنصف المرأة ورفع من مكانتها
القرار مش هياخد وقت.. دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة
عقب تراجعه.. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
هاني ضاحي: منصب النقيب مش وجاهة.. وهذه رؤيتي لإعادة هيبة نقابة المهندسين
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق
اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق
أ ش أ

أعلنت هيئة الحماية المدنية اليونانية حالة تأهب قصوى في أجزاء واسعة من شمال ووسط اليونان، وثيساليا، وشبه جزيرة بيلوبونيز، وأجزاء من بحر إيجة، تحسبا لأحوال جوية قاسية متوقعة.


كما تم إرسال تحذيرات طارئة عبر نظام الإنذار 112 إلى أجزاء من غرب اليونان والجزر الأيونية، ما وضع "أخايا، وإيليا، وميسينيا، وزاكينثوس، وكيفالونيا" تحت حالة تأهب قصوى، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.


وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، وعواصف رعدية، ورياح قوية، وهطول ثلوج في المناطق الجبلية والمنخفضة، مع وجود أعلى المخاطر في مناطق تشمل لاريسا، وماجنيسيا، وبيريا، وإيماثيا، وخالكيديكي.


وعقد سكرتير الحماية المدنية، نيكوس بابيستاتيو، اجتماعا للجنة تقييم المخاطر مع وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، يانيس كيفالوجيانيس، لتنسيق الاستعدادات.


ويصنف خبراء الأرصاد الجوية في اليونان العاصفة بأنها "شديدة الخطورة"، مع توقعات بتحسن الأحوال الجوية تدريجيا بحلول يوم غد الاثنين.

هيئة الحماية المدنية اليونانية شبه جزيرة بيلوبونيز أحوال جوية قاسية متوقعة تحذيرات طارئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

ترشيحاتنا

وائل جسار

بتوحشيني.. وائل جسار يشعل حفله في الإمارات

بوستر حفل ماجد المهندس

طرح التذاكر اليوم.. ماجد المهندس يحيي حفل غنائي في موسم الرياض 6 فبراير

عمرو الليثي

عمرو الليثي: الخوف أصعب كلمة في حياتنا ويجب أن نحوله لأمان وطمأنينة وثقة كبيرة في الله

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد