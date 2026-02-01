اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

أعلنت هيئة الحماية المدنية اليونانية حالة تأهب قصوى في أجزاء واسعة من شمال ووسط اليونان، وثيساليا، وشبه جزيرة بيلوبونيز، وأجزاء من بحر إيجة، تحسبا لأحوال جوية قاسية متوقعة.



كما تم إرسال تحذيرات طارئة عبر نظام الإنذار 112 إلى أجزاء من غرب اليونان والجزر الأيونية، ما وضع "أخايا، وإيليا، وميسينيا، وزاكينثوس، وكيفالونيا" تحت حالة تأهب قصوى، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.



وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، وعواصف رعدية، ورياح قوية، وهطول ثلوج في المناطق الجبلية والمنخفضة، مع وجود أعلى المخاطر في مناطق تشمل لاريسا، وماجنيسيا، وبيريا، وإيماثيا، وخالكيديكي.



وعقد سكرتير الحماية المدنية، نيكوس بابيستاتيو، اجتماعا للجنة تقييم المخاطر مع وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، يانيس كيفالوجيانيس، لتنسيق الاستعدادات.



ويصنف خبراء الأرصاد الجوية في اليونان العاصفة بأنها "شديدة الخطورة"، مع توقعات بتحسن الأحوال الجوية تدريجيا بحلول يوم غد الاثنين.