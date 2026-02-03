قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة برنامج "الناظر" الليلة

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة برنامجه الناظر المذاع عبر فضائية النهار اليوم.

شوبير

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة وحلقة جديدة من برنامج ⁧#الناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة #النهارضيوف حلقة اليوم الكابتن/ ضياء السيد

الناقد الرياضى / أحمد جلال".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي بيراميدز من الأنباء المتداولة بشأن احتمالية انتقال إبراهيم عادل إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "بيراميدز يرد حول موقفه من إبراهيم عادل بعد رحيله إلى نورشيلاند الدنماركي ويؤكد ليس لنا علاقة باللاعب حتى إذا كانت هذه خطوة للإنضمام للأهلي.

واختتم شوبير قائلا": رأيي إبراهيم عادل لاعب كبير يتمناه أي نادي"


وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي انتقال لاعبه الدولي المصري إبراهيم عادل إلى نادي نوردشيلاند الدنماركي على سبيل الإعارة، وذلك في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية"

ويمتلك إبراهيم عادل سجلًا دوليًا مميزًا، إذ خاض 21 مباراة بقميص المنتخب المصري. وكان قد انضم إلى نادي الجزيرة في يوليو 2025 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، وشارك خلال الموسم الحالي 2025/2026 في 8 مباريات بدوري المحترفين الإماراتي.

شوبير الاهلي الزمالك أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

ترشيحاتنا

عودة الفاخوري

رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري

كريستيانو

سبب تغيّب كريستيانو رونالدو عن تدريبات النصر.. اليوم

وزير الرياضة

وزير الشباب يوجه الشكر لمجلس النواب بعد الموافقة على تعديلات قانون المهن الرياضية

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد