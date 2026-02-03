كامل أبو علي يطمئن على الحالة الصحية لنجم المصري باهر المحمدي

قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بزيارة لنجم الفريق الأول للكرة بالنادي باهر المحمدي والذي كان قد خضع أمس الاثنين لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال المباراة الأخيرة للمصري مع الزمالك بالكونفيدرالية ، حيث اطمئن رئيس المصري على الحالة الصحية للاعب من الدكتور أشرف محرم استشاري جراحة اليد والطرف العلوي والجراحة الميكرسكوبية والذي أكد على نجاح العملية تمامًا والتي سيخضع اللاعب بعدها لفترة نقاهة قبل البدء في التدريبات التأهيلية.

من جهته وجه كامل أبو علي خالص شكره للدكتور أشرف محرم على الرعاية الطبية المتميزة التي تم تقديمها لنجم المصري باهر المحمدي خلال تلك الفترة.