مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي لخوض عدد من المباريات الحاسمه في الدوري المصري.

ويواجه الاهلي نظيره البنك الاهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى الدوري المصري

* البنك الأهلي × الأهلي يوم 3 فبراير 8 مساء

* الأهلي × الإسماعيلي يوم 11 فبراير 5 مساء

* الاهلي × الجونة يوم 19 مارس 9:30 مساء

* سموحة × الاهلي يوم 23 فبراير 9:30 مساء

* الأهلي × زد يوم 28 فبراير 9:30 مساء

* المقاولون العرب × الأهلي يوم 5 مارس 9:30 مساء

* طلائع الجيش × الأهلي يوم 9 مارس 9:30 مساء