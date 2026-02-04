الاحتلال يواصل خروقاته.. شهداء ومصابون بقصف خيمة شرقي دير البلح

استشهد مواطنان اثنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.





و أفادت وكالة الأنباء"صفا" باستشهاد مواطنين اثنين بينهما طفلة وإصابة 8 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب شارع صلاح الدين في محيط ملعب العنان شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

و يواصل الإحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار الذي وقعه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد 529 مواطنًا وإصابة 1462 آخرين.





وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلاً مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.