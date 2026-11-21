يفتتح غدا / الأحد/ د. فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر المعرض الفني الدولي «جسور الحضارات»، وذلك بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالدقي بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من مصر والمملكة العربية السعودية وروسيا، في حدث ثقافي يجمع بين ثلاث حضارات عريقة على أرض المحروسة.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم أن المعرض سيقدم تجربة عرض مبتكرة؛ حيث يُفتتح الحدث في كلٍّ من القاهرة وروسيا في توقيت واحد، وتُعرض الأعمال الفنية الأصلية جنباً إلى جنب في البيت الروسي بالقاهرة، بالتزامن مع عرض نسخ مطابقة لها في روسيا، مما يخلق جسراً بصرياً وحواراً حضارياً حياً يتجاوز الحدود الجغرافية .

واوضح أن هذه الدورة تاتي امتداداً لتجربة ناجحة سبق أن نظمها البيت الروسي، إلا أنها تشهد هذا العام توسعاً نوعياً بانضمام المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، لتلتقي المدارس الفنية للدول الثلاث في مساحة إبداعية مشتركة، ويتولى مهام قوميسير المعرض عن فناني مصر والسعودية الفنان أحمد جمال، فيما يتولى الفنان أحمد غويبة مهام قوميسير فناني روسيا .

وأشار إلى انه من المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضوراً لافتاً ومشاركة رفيعة المستوى؛ إذ تستضيف القاهرة وفداً يضم 11 فناناً تشكيلياً من المملكة العربية السعودية و5 فنانين من روسيا، جاءوا خصيصاً للمشاركة في الفعاليات والتفاعل المباشر مع نظرائهم المصريين وجمهور الفنون التشكيلية.