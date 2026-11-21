تحل اليوم، السبت 21 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية فيروز، واحدة من أبرز الأصوات التي تركت بصمة ممتدة في تاريخ الموسيقى العربية، بعدما استطاعت على مدار عقود أن تقدم لونًا غنائيًا خاصًا ارتبط بلبنان، وانتقل تأثيره إلى مختلف أنحاء العالم العربي.

حياة فيروز

اسمها الحقيقي نهاد حداد، وُلدت في بيروت عام 1935، ونشأت في أسرة بسيطة بحي زقاق البلاط.

بدأت علاقتها بالغناء في سن مبكرة من خلال المدرسة، قبل أن يلفت صوتها انتباه الموسيقار محمد فليفل، الذي تولى تدريبها موسيقيًا.

وكانت الإذاعة اللبنانية محطة مهمة في بداية مشوارها، حيث انضمت إلى كورس الإذاعة، وهناك تعرفت على حليم الرومي، الذي كان يشرف على القسم الموسيقي، ومنحه صوتها اهتمامًا خاصًا، واختار لها اسم «فيروز»، قبل أن تبدأ خطواتها الأولى كمطربة منفردة.

انطلاقة فيروز

لم تكن شهرة فيروز وليدة ظهور عابر، إذ جاءت الانطلاقة الأهم مع تعرفها على الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، لتبدأ واحدة من أشهر الشراكات الفنية في تاريخ الأغنية العربية.

قدم الثلاثة لونًا موسيقيًا مختلفًا عن السائد، اعتمد على الأغنية القصيرة، والألحان اللبنانية، والاستفادة من التراث الموسيقي، إلى جانب توزيع موسيقي أكثر حداثة.

وسرعان ما أصبح صوت فيروز جزءًا أساسيًا من هذا المشروع، وبدأت أغنياتها في الانتشار عبر الإذاعات اللبنانية والعربية.

ومع مرور الوقت، لم تعد تجربتها مقتصرة على الغناء، إذ انتقلت إلى المسرح الغنائي، وقدمت أعمالًا عديدة مع الأخوين الرحباني، كما ارتبط اسمها بمهرجانات بعلبك التي شكلت واحدة من أهم المحطات في تاريخ المسرح الغنائي اللبناني.

فيروز والسينما والمسرح

دخلت فيروز عالم السينما أيضًا، وشاركت في عدد من الأفلام التي أصبحت جزءًا من أرشيف السينما اللبنانية والعربية، من بينها «بياع الخواتم» و«سفر برلك» و«بنت الحارس».

لكن المسرح ظل مساحة أساسية في تجربتها، إذ قدمت مع الأخوين رحباني أعمالًا غنائية تناولت موضوعات اجتماعية ووطنية وإنسانية، واستطاعت من خلالها أن تقدم صورة مختلفة عن لبنان، تجمع بين الأغنية والحكاية والمشهد المسرحي.

فيروز وعلاقتها مصر

كان لمصر حضور خاص في مسيرة فيروز، إذ زارت القاهرة في خمسينيات القرن الماضي، والتقت عددًا من كبار الفنانين والموسيقيين المصريين، كما قدمت أعمالًا حظيت باهتمام الجمهور المصري.

وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب من أبرز الشخصيات الفنية التي ارتبطت بها فيروز، في وقت كانت فيه القاهرة مركزًا رئيسيًا لصناعة الموسيقى والسينما في العالم العربي.

موقفها من الحرب ولبنان

ارتبط اسم فيروز بلبنان بصورة تتجاوز حدود الغناء، خصوصًا خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية.

وفي الوقت الذي غادر فيه عدد كبير من الفنانين البلاد، اختارت فيروز الابتعاد عن إقامة الحفلات داخل لبنان خلال الحرب، لكنها واصلت حضورها الفني، وظلت أغنياتها حاضرة لدى اللبنانيين.

وكانت من أبرز مواقفها في تلك الفترة إصرارها على عدم الانحياز إلى طرف من أطراف الصراع، والحفاظ على صورتها كصوت لجميع اللبنانيين، وهو ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى شرائح مختلفة من المجتمع.

ومن أشهر مواقفها في هذا السياق حفلاتها خارج لبنان خلال سنوات الحرب، والتي حملت في جانب منها رسالة إلى جمهورها اللبناني، قبل أن تعود للغناء في بلدها بعد انتهاء الحرب.

من عاصي الرحباني إلى زياد الرحباني

ارتبط اسم فيروز فنيًا وشخصيًا بعاصي الرحباني، إذ تزوجا عام 1955، وشكلا مع منصور الرحباني مشروعًا فنيًا استمر لسنوات طويلة.

وبعد انفصال فيروز عن عاصي، ثم وفاته عام 1986، استمرت مسيرتها الفنية، ودخل ابنها زياد الرحباني بقوة في تجربتها الموسيقية، وقدم لها ألحانًا وتوزيعات اتسمت بطابع أكثر حداثة، لتفتح معه صفحة جديدة في مسيرتها.

صوت يفضل الابتعاد عن الأضواء

من أكثر ما ميز فيروز عن كثير من نجوم عصرها حرصها على الخصوصية وقلة الظهور الإعلامي. لم تكن من الفنانات اللاتي يعتمدن على الحضور المستمر في الصحافة أو البرامج التلفزيونية، بل تركت أعمالها الفنية تتحدث عنها.

ومع مرور السنوات، أصبحت أغنياتها جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية لدى ملايين المستمعين، وارتبطت أعمالها بالصباح والحنين والحب والوطن والمدينة، وهو ما منحها حضورًا تجاوز الأجيال.

وبين الإذاعة اللبنانية والمسرح الرحباني والسينما والحفلات العربية والعالمية، صنعت فيروز تجربة لم تتوقف عند حدود كونها مطربة، وإنما تحولت إلى ظاهرة فنية وثقافية ارتبطت بلبنان وبالذاكرة العربية.