مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يكشف تفاصيل الدورة التاسعة

يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف مؤتمراً صحفياً مساء الأربعاء المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن تفاصيل دورته التاسعة، وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة.

ويشهد المؤتمر حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانة ميمي جمال، وإيهاب فهمي، وحسام داغر، وأحمد وفيق، وعمرو عبد العزيز، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من الشخصيات المسرحية البارزة، في إطار استعدادات المهرجان لانطلاق دورته الجديدة والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور.



ومن المقرر أن يكشف رئيس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف خلال المؤتمر عن البرنامج الفني للدورة التاسعة، وأبرز الفعاليات المصاحبة، وقائمة المكرمين، ولجان التحكيم، والعروض المشاركة، بالإضافة إلى الورش والندوات والأنشطة المختلفة، بما يعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في فن المونودراما عربياً ودولياً.