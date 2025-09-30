قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكريم هالة ومخيون والخولي.. افتتاح مهرجان القاهرة للمونودراما بالأوبرا |الخميس

هالة صدقي
أحمد البهى

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، فى الثامنة من مساء يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة،


وأكد الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، أنه سيتم تكريم كوكبة من الفنانين خلال حفل الافتتاح وهم: الفنان الكبير  عبد العزيز مخيون - مصر، النجمة هالة صدقي - مصر، اسم الفنان القدير لطفي لبيب - مصر، اسم الفنان القدير عبد العزيز الحداد - الكويت، اسم المخرج أنور الشعافي - تونس .


 

وأوضح رئيس المهرجان، أنه يشهد حفل الافتتاح كوكبة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول: “ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان”.


يشارك فى المهرجان  بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية، الورشة الأولى ماستر كلاس فى السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ فى المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت .


وضمن فعاليات المهرجان للإحتفاء بمئوية ميلاد عبقري المسرح "بيتر بروك"، تقام ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتحدث فيها كلا من : الكاتب السعودي الكبير فهد الحارثي، المخرج المصري الكبير عصام السيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من المتحدثين الأجانب، ويدير الندوة الدكتور محمود سعيد.

كما تضم هذه الدورة ثلاث منصات وهى : "أيام القاهرة لمونودراما الشاشة" وتقام بسينما الهناجر، "أيام القاهرة للحكواتي" وتقدم يومى الجمعة والأحد  3 و 5 أكتوبر على مسرح قبة الغوري، "أيام القاهرة لمونودراما الصعيد" وتشمل بعض العروض التى يقدمها شباب الصعيد بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية .

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقا مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما القاهرة الدولي للمونودراما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

داخل صالة ألعاب رياضية.. تامر هجرس يتألق في أحدث ظهور

زيزو

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف بنادي الترسانه

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

