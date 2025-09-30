تكريم هالة ومخيون والخولي.. افتتاح مهرجان القاهرة للمونودراما بالأوبرا |الخميس

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، فى الثامنة من مساء يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة،



وأكد الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، أنه سيتم تكريم كوكبة من الفنانين خلال حفل الافتتاح وهم: الفنان الكبير عبد العزيز مخيون - مصر، النجمة هالة صدقي - مصر، اسم الفنان القدير لطفي لبيب - مصر، اسم الفنان القدير عبد العزيز الحداد - الكويت، اسم المخرج أنور الشعافي - تونس .





وأوضح رئيس المهرجان، أنه يشهد حفل الافتتاح كوكبة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول: “ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان”.



يشارك فى المهرجان بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية، الورشة الأولى ماستر كلاس فى السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ فى المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت .



وضمن فعاليات المهرجان للإحتفاء بمئوية ميلاد عبقري المسرح "بيتر بروك"، تقام ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتحدث فيها كلا من : الكاتب السعودي الكبير فهد الحارثي، المخرج المصري الكبير عصام السيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من المتحدثين الأجانب، ويدير الندوة الدكتور محمود سعيد.

كما تضم هذه الدورة ثلاث منصات وهى : "أيام القاهرة لمونودراما الشاشة" وتقام بسينما الهناجر، "أيام القاهرة للحكواتي" وتقدم يومى الجمعة والأحد 3 و 5 أكتوبر على مسرح قبة الغوري، "أيام القاهرة لمونودراما الصعيد" وتشمل بعض العروض التى يقدمها شباب الصعيد بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية .