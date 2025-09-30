حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ جورج كلوني .. تفاصيل

كشف موقع Radar Online، عن سبب الغاء النجم العالمي جورج كلوني، عدد من الفعاليات الفنية التي كان من المقرر ان يشارك فيها خلاف الفترة الماضية ومنها مهرجان فنيسيا، وهو ما اثار القلق والشكوك حول حالته الصحية.

وأوضح الموقع الامريكي ان شخص مقرب من كلوني، كشف انه يعاني من بعض المشاكل في الجيوب الانفية، مؤكدًا انه ارهق نفسه خلال الفترة الماضية، خاصة وان جدولة مرذحم ولم يعد يحصل علي قسط الراحة الذي يتناسب مع عمره.

وأصيب جورج كلوني بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية حال دون مشاركته في اللقاء الإعلامي المقرر، اليوم، رغم وصوله برفقة زوجته أمل علم الدين منذ يومين.

وأكد متحدث باسم كلوني أن الطبيب نصحه بالراحة وتقليص نشاطاته، مضيفًا: “للأسف، جورج يعاني من التهاب قوي في الجيوب الأنفية، ويأمل أن يتمكن من الظهور على السجادة الحمراء لاحقًا”، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حضوره العرض العالمي الأول لفيلمه.

كان من المنتظر أن يشارك جورج كلوني إلى جانب زملائه في الفيلم، ومنهم آدم ساندلر ولورا ديرن، في المؤتمر الصحفي وجلسات الترويج، إلا أن مرضه حال دون ذلك. كما غاب أيضًا عن عشاء خاص بالفريق أقيم أمس، وعن حفل افتتاح المهرجان.

فيلم Jay Kelly من إخراج نوح بومباخ، ويروي قصة ممثل شهير ومديره خلال رحلة أوروبية مليئة بالمراجعات الذاتية والعلاقات الإنسانية.