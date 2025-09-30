قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ جورج كلوني .. تفاصيل

أحمد البهى

كشف موقع Radar Online، عن سبب الغاء النجم العالمي جورج كلوني، عدد من الفعاليات الفنية التي كان من المقرر ان يشارك فيها خلاف الفترة الماضية ومنها مهرجان فنيسيا، وهو ما اثار القلق والشكوك حول حالته الصحية. 

وأوضح الموقع الامريكي ان شخص مقرب من كلوني، كشف انه يعاني من بعض المشاكل في الجيوب الانفية، مؤكدًا انه ارهق نفسه خلال الفترة الماضية، خاصة وان جدولة مرذحم ولم يعد يحصل علي قسط الراحة الذي يتناسب مع عمره. 

وأصيب جورج كلوني بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية حال دون مشاركته في اللقاء الإعلامي المقرر، اليوم، رغم وصوله برفقة زوجته أمل علم الدين منذ يومين.

وأكد متحدث باسم كلوني أن الطبيب نصحه بالراحة وتقليص نشاطاته، مضيفًا: “للأسف، جورج يعاني من التهاب قوي في الجيوب الأنفية، ويأمل أن يتمكن من الظهور على السجادة الحمراء لاحقًا”، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حضوره العرض العالمي الأول لفيلمه.

كان من المنتظر أن يشارك جورج كلوني إلى جانب زملائه في الفيلم، ومنهم آدم ساندلر ولورا ديرن، في المؤتمر الصحفي وجلسات الترويج، إلا أن مرضه حال دون ذلك. كما غاب أيضًا عن عشاء خاص بالفريق أقيم أمس، وعن حفل افتتاح المهرجان.

فيلم Jay Kelly من إخراج نوح بومباخ، ويروي قصة ممثل شهير ومديره خلال رحلة أوروبية مليئة بالمراجعات الذاتية والعلاقات الإنسانية. 

