شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة هذا الموعد |خاص

كشف ناصر بيجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن موعد طرح أغاني أحدث ألبوماتها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بأغانيها الأخيرة.

وأكد ناصر بيجاتو، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن الأغاني الجديدة أصبحت جاهزة للطرح بالفعل ، إلا أنه تقرر تأجيل إصدارها إلى ما بعد انتهاء منافسات كأس العالم حتى تطرح أحدث أغانيها ، مؤكدًا أن الألبوم سيضم العديد من المفاجآت.

وكانت طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بوستر ألبومها الجديد المنتظر طرحه في الموسم الصيفي الجاري.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر ألبومها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معلنة عن طرحه خلال شهر يوليو الجاري.

أغاني شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، تمكنت أغنية تباعًا تباعًا ، للفنانة شيرين عبد الوهاب ، من تحقيق نسب المشاهدة عالية عبر موقع توتيوب .

وحققت الأغنية نسب استماع وصلت الب 56 مليون، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وتحمل أغنية «تباعًا تباعًا» توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بينما قدم أحمد حسين عزف الجيتار والبزق.

وجاء في كلمات الأغنية: «هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد، هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا وأسهر وأقولك بحبك وعُمري ما أقولك وداعًا».