محافظ المنيا يعلن افتتاح 3 مساجد جديدة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح ثلاثة مساجد جديدة بمراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وافتتاح المساجد، بما يعكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله وتوفير دور عبادة تليق بالمواطنين، إلى جانب تعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكد المحافظ، أن الدولة تواصل جهودها في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وإحلال وتجديد المساجد بمختلف القرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ المنيا أن المساجد التي تم افتتاحها تشمل مسجد الظاهر بقرية إقفاق المسك بمركز مطاي، ومسجد الشرقي العتيق بقرية الأزهري بمركز العدوة، ومسجد الحاجة دولت بقرية القيس بمركز بني مزار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، لتكون إضافة جديدة لمنظومة المساجد التي تم تطويرها بالمحافظة.

وأشار إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف للتوسع في افتتاح المزيد من المساجد الجديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، بما يحقق رسالة بيوت الله الدينية والتوعوية، ويؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة في مختلف ربوع المحافظة.