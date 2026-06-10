محافظ بني سويف يعقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين بمركز ومدينة الفشن

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والتيسير عليهم، التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عدداً من أهالي مركز ومدينة الفشن بمقر الوحدة المحلية، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

شمل اللقاء فحص ومناقشة طلبات أهالي بندر الفشن وقرى: (بني صالح، نزلة أقفهص، نزلة البرقي، دلهانس، وعزبة جعفر)، والتي تنوعت بين مشروعات الصرف الصحي، رصف الطرق، إنارة المداخل، والمعاشات الضمانية، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والأنشطة المقلقة للراحة بالمناطق السكنية.

وقد أصدر السيد المحافظ حزمة من التوجيهات الصارمة تشمل:

الفحص والرد القانوني: إعداد تقرير مفصل لكل شكوى على حدة، وإلزام الجهات المعنية بإخطار المواطنين بنتائج الفحص وأسباب القرارات رسمياً.

مواجهة التعديات في المهد: استمرار المتابعة الدائمة عبر منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري الحاسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، أو حرم نهر النيل.

تيسير الخدمات الحكومية: تخصيص موظفين بالوحدة المحلية لمركز الفشن لإرشاد المواطنين وتسهيل إجراءات استيفاء أوراقهم لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة.