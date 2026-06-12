أخبار الوادي الجديد| المحافظ ورئيس تنمية الصعيد يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية.. وتحرير 70 مخالفة تموينية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المشتركة.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الهيئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، بحضور الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومى والمؤسسي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنموية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص التعاون المستقبلية مع القطاع الخاص في المجالات الزراعية والصناعية والاستثمارية، من بينها تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع استصلاح ٤٥٠ فدان بمنطقة أبو طرطور، والشراكة لإنشاء مجمع صناعات غذائية على مساحة ١٠٠ فدان بنموذج المطور الصناعي بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما استعرضت المحافظ مشروع الخريطة الزراعية التفاعلية المزمع إطلاقها في إطار تنفيذ منظومة التحول الرقمي للقطاع الزراعي، والتي تعتمد على استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لإعداد خريطة زراعية رقمية تفاعلية للمحافظة، وتحليل خصائص التربة، ومتابعة الزراعات والإنتاجية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة الاستثمار الزراعي. معربةً عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرير 70 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة بالوادي الجديد



أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2026، عن تحرير 70 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب عدد من المخالفات المتعلقة بالنظافة والاشتراطات المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والمخابز ومحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات استهدفت إحكام الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، فضلًا عن متابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأوضحت أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت بين مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات تتعلق بإدارة وتشغيل بعض الأنشطة دون استيفاء الاشتراطات المقررة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد



اختتمت الخميس، فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة، والتي نُفذت للعام الثالث عشر على التوالي تحت شعار "بناء الإنسان.. أساس التنمية"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي حضور محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وجمعة وكيل المديرية، لمتابعة سير المحاضرات والاطمئنان على انتظام التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب المشاركين.

وجاء تنفيذ القوافل تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة والممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال تقديم مراجعات نهائية مجانية على أيدي نخبة من المعلمين المتخصصين، بما يسهم في تخفيف العبء المادي عن الأسر المصرية، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وتعزيز الوعي لدى الطلاب.