طريقة عمل كبدة دجاج إسكندراني.. بمذاق لا يقاوم

كبدة دجاج إسكندراني من الأكلات الشهية واللذيذة و الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم فيمكنك تقديمها لأطفالك في البيت.

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كبدة دجاج إسكندراني فيما يلي…

مقادير كبدة دجاج إسكندراني



● نص كيلو كبدة دجاج

● 1 فلفل رومي أخضر

● قرن فلفل أخضر شرائح

● 4 فصوص ثوم مفروم

● عصير 2 ليمونة

● ملعقة كبيرة كمون

● ملعقة صغيرة كزبرة ناشف

● ملعقة صغيرة فلفل أسود

● زيت

طريقة تحضير كبدة دجاج إسكندراني



في بولة تتبل كبدة الدجاج بجميع المكونات وتشوح في زيت غزير وتقدم.