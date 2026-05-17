الهلال الأحمر يطلق القافلة 197لدعم الفلسطينيين وتضم 3,961 طن مساعدات

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 197، محمّلة بعدد من الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

قافلة زاد العزة

وتضم القافلة نحو 3,961 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تشمل سلالًا غذائية، ودقيقًا، ومستلزمات طبية، ومواد إغاثية، إلى جانب مواد بترولية تُستخدم في تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل القطاع.

دعم أهالي غزة

كما حرص الهلال الأحمر المصري على دعم أهالي غزة بالاحتياجات الأساسية، من بينها الملابس، والمراتب، والخيام اللازمة لإيواء المتضررين جراء الأحداث الجارية.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود منذ اندلاع الأزمة، حيث لم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري بشكل نهائي، مع استمرار رفع درجة الاستعداد في مختلف المراكز اللوجستية، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.

وبلغ إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى الآن أكثر من 980 ألف طن، وذلك بجهود ما يزيد على 65 ألف متطوع من الجمعية، في إطار دعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.