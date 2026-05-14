محمود عباس يطالب بتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية وذلك بالتعاون مع الهيئات التنفيذية لمجلس السلام.

وأكد عباس -خلال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) - أن الدولة الفلسطينية تعمل مع العديد من الدول والمنظمات الدولية والأممية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية ووسائل الإيواء؛ للبدء الفوري في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار تمهيدا للعودة إلى المسار السياسي وتحقيق الحرية والاستقلال.

وندد بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق القانون الدولي من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاعتداءات العنصرية، وفرض حصار اقتصادي إلى جانب سرقة الأرض، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل بالإضافة إلى احتجاز أموال الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد الموقف الثابت للدولة الفلسطينية، القائم على احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وكذا عدم القبول بتدخل أحد في الشأن الفلسطيني.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن رفضه للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، مؤكدا تضامنه الكامل مع هذه الدول، معربا في الوقت ذاته عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تشكل انتهاكا لسيادتها وللقانون الدولي وتهديدا للاستقرار الإقليمي.