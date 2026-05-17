برلماني يطالب بضبط الأسواق وأسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب
فريدة محمد

طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار مع زيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال الموسم، مؤكدا أن المواسم والأعياد تمثل دائمًا اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأسواق على تحقيق التوازن بين حجم المعروض والطلب.

وأشار «محسب» إلى أن بعض التجار يستغلون ارتفاع معدلات الاستهلاك لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وهو ما يتطلب تحركًا حاسمًا من الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

 ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وشدد  على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على محال الجزارة والشوادر والأسواق التجارية، مع إعلان الأسعار بصورة واضحة للمواطنين، والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بالغش التجاري أو احتكار السلع أو التلاعب في الأسعار.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة ألا يتحمل  المواطن أعباء إضافية نتيجة ممارسات غير منضبطة داخل الأسواق، داعيا الحكومة للتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض السلع الغذائية واللحوم بمختلف المحافظات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في زيادة المعروض وخلق حالة من التوازن السعري، لافتًا إلى أن توفير البدائل أمام المواطنين يحد بشكل كبير من سيطرة بعض التجار على الأسواق خلال المواسم.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة استمرار ضخ السلع الأساسية بكميات كافية طوال فترة العيد وعدم حدوث أي نقص في المنتجات الأكثر طلبًا، وعلى رأسها اللحوم والزيوت والسكر والأرز والدقيق، مع ضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسواق ورصد أي تغيرات غير مبررة في الأسعار بشكل فوري.

وطالب بزيادة التنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية والأجهزة الرقابية المختلفة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة الشوادر ومنافذ البيع، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وأكد «محسب» أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في ملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، إلا أن نجاح أي جهود حكومية يظل مرتبطًا بقدرة الأجهزة التنفيذية على ضبط الأسواق ميدانيًا ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على المواطن، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في حجم الإنفاق الأسري، مشددا على أن  تحقيق الاستقرار في الأسواق خلال عيد الأضحى يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الحماية الاجتماعية.

ازالة تعدي
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
المزيد