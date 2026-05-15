استعدادات حكومية مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. وتنسيق بين الأجهزة لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تكثف الحكومة استعداداتها على مختلف المستويات لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم واستقرار الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية للمواطنين، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية.

فرفعت أجهزة الدولة درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والرقابية، بما يلبّي احتياجات المواطنين، فضلا عن تنفيذ خطط موسعة بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تشمل زيادة المعروض من السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمجازر، وتجهيز المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيدالأضحى المبارك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في مختلف الأسواق، مع الالتزام بطرح كميات مضاعفة منها، إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة، من خلال التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة والجهات المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى.

وشدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال الأجهزة المختصة، والتأكد من توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بالإضافة إلى استمرار أعمال التفتيش والمتابعة داخل المجازر على مستوى الجمهورية، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية.

وتعمل جميع أجهزة الدولة من خلال التنسيق الكامل بينها، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر، والتعامل الفوري مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات الأساسية للمواطنين.

ففي إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. عززت وزارة الداخلية من تواجدها الأمني بالأسواق والمناطق التجارية لمواجهة أية مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة طوال فترة العيد.

وشملت الاستعدادات أيضًا رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات المركزية وربطها بكافة المديريات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الحالة الأمنية أولًا بأول وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ خلال أيام العيد.

ومن جانبها.. رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، من خلال خطة متكاملة تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استمرار ضخ المنتجات الغذائية بكميات مناسبة في مختلف المحافظات.

وشملت الاستعدادات تشغيل غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد، لمتابعة معدلات ضخ السلع الغذائية والتأكد من انتظام حركة التوزيع داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، خاصة السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق.

كما تم التوسع في طرح اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم العيد، مع استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية لمواجهة زيادة الطلب المتوقع خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته.. كثفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية استعداداتها بجميع الشركات التابعة، من خلال خطة تشغيل موسعة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع وضمان استمرار توافر السلع داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وتضمنت الخطة المتابعة اليومية لحركة تداول السلع داخل المخازن والمنافذ المختلفة، مع سرعة إعادة ضخ الكميات التي يتم سحبها أولًا بأول، لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما تم التوسع في إقامة معارض "أهلًا بالعيد" والمنافذ المتحركة والثابتة، إلى جانب زيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، مثل الزيوت والسمن والسكر والمكرونة والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية؛ بهدف تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق والحد من أي ممارسات احتكارية.

وشملت الاستعدادات أيضًا تكثيف عمليات الإمداد اليومي لأكثر من 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلًا عن نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين وفروع "كاري أون"، بما يضمن وصول السلع الأساسية والدعم إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد قطاع التموين أن غرف العمليات المركزية تواصل العمل على مدار 24 ساعة لمتابعة انتظام عمليات الضخ والصرف، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.

وفي إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعاتها وهيئاتها ومديرياتها بالمحافظات، لضمان استمرار تقديم الخدمات البيطرية والرقابية للمواطنين طوال فترة العيد.

وشملت الإجراءات إلغاء الإجازات والراحات للأطباء البيطريين والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومفتشي قطاع حماية الأراضي، لضمان استمرار العمل دون انقطاع، مع تشكيل غرف عمليات مركزية مرتبطة بغرف فرعية في مختلف المحافظات، تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكدت الوزارة جاهزية المجازر على مستوى الجمهورية لاستقبال أضاحي المواطنين، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز داخل المجازر، وتوفير أدوات النظافة والتطهير، إلى جانب تأمين الأختام الرسمية والمواد الملونة المستخدمة في وسم المذبوحات بالأختام الجديدة، لضمان عدم التلاعب أو التزوير.

كما تم التشديد على استمرار العمل داخل المجازر طوال أيام العيد تحت إشراف بيطري كامل، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لضمان سلامة اللحوم وحماية الصحة العامة.

ووجهت الوزارة القيادات التنفيذية بضرورة التواجد الميداني الفعلي داخل المجازر والمنافذ والحدائق العامة، ومتابعة سير العمل بصورة مستمرة، مع سرعة إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أو المزارعين خلال فترة العيد.

وأكدت وزارة الزراعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تقديم الخدمات البيطرية والفنية للمواطنين بسهولة ويسر، والحفاظ على صحة وسلامة الأضاحي واللحوم المعروضة داخل الأسواق.

وفي سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية والبيئة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بالمدن والقرى، وضمان انتظام الخدمات المقدمة خلال فترة العيد.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مع رفع درجة الاستعداد داخل الوحدات المحلية وغرف العمليات بالمحافظات للتعامل مع أي شكاوى أو طوارئ بشكل فوري.

كما تم التأكيد على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات العامة بالمناطق الحيوية والحدائق والمتنزهات، لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد في أجواء مناسبة وآمنة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من وضع خطة موسعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تضمنت تجهيز المساجد الكبرى والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد في مختلف المحافظات، بما يضمن توفير أجواء إيمانية منظمة وآمنة للمصلين.

وشملت الخطة تفعيل غرف العمليات بالإدارات الفرعية وربطها بشكل مباشر بغرف العمليات الرئيسية على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل داخل المساجد والساحات وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى.

كما تم تكليف المفتشين بمعاينة الساحات المخصصة للصلاة والتأكد من جاهزيتها الكاملة، إلى جانب إعداد قوائم بالخطباء الأساسيين والاحتياطيين لضمان انتظام إقامة الشعائر دون أي معوقات.

وتضمنت الاستعدادات تنفيذ حملات نظافة موسعة داخل المساجد والساحات، وتجهيزها بمكبرات صوت مناسبة لتيسير أداء الصلاة وسط أجواء منظمة وآمنة تعكس روح المناسبة وقدسيتها.

وأكدت وزارة الأوقاف تخصيص نحو 6834 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تقام بها الصلاة، وذلك حرصًا على التيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية مناسبة.

وتعكس هذه الإجراءات حجم التنسيق القائم بين مختلف أجهزة الدولة لضمان نجاح خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، سواء فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية واللحوم، أو تكثيف الحملات الرقابية،و رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتواصل الحكومة متابعة الموقف بشكل مستمر من خلال غرف العمليات المركزية واللجان الميدانية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات أو أزمات قد تطرأ خلال فترة العيد، بما يسهم في توفير أجواء مستقرة وآمنة للمواطنين في مختلف المحافظات.