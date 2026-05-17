برلماني يطالب بحلول سريعة لأزمات الجناين والأتكة وجنيفة في السويس

شارك النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن والأمين العام المساعد للحزب بمحافظة السويس، في الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية والملفات الخدمية العاجلة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك في إطار الدور الرقابي والخدمي المستمر للحزب ونوابه بالمحافظة.

وشهد الاجتماع حضور النائب جلال مازن عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بالسويس، والدكتور محمد علام نائب المحافظ، و أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة سوزان الجندي مدير مكتب الاتصال السياسي بالمحافظة.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وخلال الاجتماع، استعرض النائب أحمد حافظ عدداً من الملفات الخدمية المهمة التي تمثل أولوية لأهالي السويس، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لحل الأزمات المتراكمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات والمرافق.

وتناول الاجتماع ملف تقنين أوضاع أراضي اللاجون بحي الجناين، حيث تمت مناقشة الموافقة على شراء قطع الأراضي داخل المنطقة بسعر المثل أو بما يزيد عن 500 جنيه للمتر، بما يحقق الاستقرار للأهالي ويحافظ على حقوق الدولة.

كما ناقش الاجتماع تبرع ورثة المرحوم محمد عبد النبي بقطعة أرض بمساحة 500 متر لإقامة مسجد بقرية العمدة بحي الجناين على نفقة الأهالي، إلى جانب بحث مشكلة جمعية إسكان شركة السويس لتصنيع البترول مع شركة الزجاج الدوائي.

واستعرض النائب أحمد حافظ أزمة مساكن الأتكة، مطالباً بضرورة الوصول إلى حلول عملية تنهي معاناة الأهالي، فضلاً عن مناقشة تطوير حديقة الفرز أمام المشرحة بحي الأربعين، بما يسهم في تحسين الشكل الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع أزمة “مسقى الرجولة” التي تمت إزالتها أثناء إنشاء معبر قرية عامر، الأمر الذي يهدد ببوار أكثر من 160 فداناً، حيث شدد النائب أحمد حافظ على أهمية التحرك السريع للحفاظ على الرقعة الزراعية ومصالح المزارعين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف ربط منطقتي الخواطرة الجديدة والقديمة بشبكة الصرف الصحي بمنطقة كبريت، إلى جانب مناقشة تخصيص قطعة أرض بجوار مسجد نور الإسلام لإقامة دار مناسبات بعزبة السنية التابعة للخواطرة الجديدة.

وشملت المناقشات تخصيص الأرض المقام عليها مسجد التقوى بمقابر كبريت المفارق وضمها إلى وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تخصيص الأرض المقام عليها دار مناسبات الخواطرة القديمة لإعادة إنشائها على نفقة الأهالي.

كما استعرض الاجتماع طلب أهالي قرية جنيفة بإنشاء صرف مغطى لرشاح العشاشية لعدم وجود طريق بديل، فضلًا عن مناقشة تخصيص قطعة أرض بمساحة 52 فداناً بحوض جنيفة لإنشاء منطقة إسكان اجتماعي، بما يسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة لأبناء المنطقة.

وناقش الحضور أيضاً ملف الإيجار القديم بمنطقة الملاحة القديمة، إلى جانب إنشاء دار مناسبات ملحقة بمسجد الحبيب وإقامة ملعب لخدمة أهالي السلام 1، بالإضافة إلى مناقشة تركيب عدد 2 محول كهرباء بمنطقة الأحداث أبو عارف بعد تعطل المحول الحالي بالكامل.

وأكد النائب أحمد حافظ استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس لمتابعة تلك الملفات والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وتلبية مطالبهم المشروعة.