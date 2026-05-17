وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات حياة كريمة واستعدادات العيد

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأحد لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة المحافظات.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ المنوفية

وخلال اللقاء، حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خاصة مع قرب انتهاء العام المالى 2025-2026 ، حيث استعرض محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية في تسريع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الطرق والإدارة المحلية وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات والتنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية والريفية، مع العمل على إزالة أية معوقات قد تؤثر على نسب التنفيذ أو الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

كما تناول اللقاء متابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها مشروعات إنشاء وتطوير عدد من الأسواق والمشروعات الحضرية والخدمية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وتوفير متنفس حضاري للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الأعمال، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، بما يساهم في تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد اللقاء متابعة منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بمراكز ومدن المنوفية ، حيث استعرض اللواء عمرو الغريب جهود المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في رفع كفاءة المنظومة ومتابعة أعمال جمع ونقل المخلفات والتعامل الفوري مع أية تراكمات، إلى جانب الاستعانة بوحدات التدخل السريع لدعم جهود النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأعمال الحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن، ورفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان جاهزيتها وتأدية المهام المطلوبة بكفاءة، فضلاً عن إعادة توزيع المعدات وفق احتياجات كل وحدة محلية بما يساهم في دعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كذلك الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير كافة مستلزمات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأساسية خلال أيام العيد ومتابعة حالة الأسواق والتصدي لأى مخالفات وضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، حيث استعرض محافظ المنوفية الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، إلى جانب التنسيق الكامل بين المديريات الخدمية والوحدات المحلية لضمان انتظام تقديم الخدمات خلال أيام العيد.

وأشار اللواء عمرو الغريب إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع واللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات، مع استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتأكد من جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي مجاناً للمواطنين طوال أيام العيد، مع تكثيف أعمال النظافة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ المنوفية جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي انطلقت في 2 مايو الجاري، ومن المقرر استمرارها حتى 17 يوليو 2026 على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة التعديات والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة تنفيذ مستهدفات المرحلة الاولى من الموجة الحالية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم التهاون فى تطبيق القانون تجاه أى مخالفات مع ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية .

وشهد اللقاء أيضاً متابعة مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تولي أهمية كبري لتلك الملفات لدفع وتيرة العمل بها وتذليل أى معوقات تواجه المواطنين ، كما أشار محافظ المنوفية إلى استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء الطلبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع أية مخالفات أو متغيرات بصورة فورية.

كما تناول اللقاء جهود تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، و عدد من الفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أشار اللواء عمرو الغريب إلى إعداد حصر شامل بالمواقع القابلة للاستثمار والاستغلال الأمثل لها بما يساهم في دعم خطط التنمية وزيادة موارد المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي والاستلام النهائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء بقرى مركزي أشمون والشهداء، حيث استعرض محافظ المنوفية نسب تنفيذ المشروعات الجارية وموقف دخول عدد منها الخدمة لتحسين جودة الحياة في 81 قرية يستفيد منها 1,2 مليون مواطن، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات بالتنسيق مع الجهات المنفذة لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشددت الدكتورة منال عوض على سرعة تسليم المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة والانتهاء منها في أقرب وقت لدخولها الخدمة أمام الأهالي، مع تكثيف ومضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية و تلافي كافة الملاحظات تحقيقاً للصالح العام، وتمهيداً للبدء في أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة قرى الريف بمحافظة المنوفية.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ المنوفية موقف مشروعات الإدارة المحلية المنفذة فى القرى المستهدفة والتى تتضمن الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء ، حيث تم تنفيذ 42 مشروع وتم تشغيل أكثر من 30 مشروع منها وجاري تشغيل باقى المشروعات تباعاً.