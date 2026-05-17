الجيش الباكستاني يحذر الهند من عواقب محاولة استهداف البلاد

حذر الجيش الباكستاني، اليوم، من أن أي محاولة لاستهداف البلاد قد تؤدي إلى عواقب لن تبقى محصورة جغرافيا.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان: "بشكل قاطع باكستان دولة نووية معلنة، وجزء مهم من جغرافيا وتاريخ جنوب آسيا، وعلى الهند الإدراك الكامل للأهمية الاستراتيجية لباكستان والتعايش معها بالسلام".

وأضاف البيان أن "باكستان بالفعل دولة ذات تأثير على المستوى العالمي"، مشددا في الوقت نفسه على خطورة دفع جنوب آسيا نحو أزمة أو حرب جديدة، وعواقبها المدمرة.

يذكر أن الهند وباكستان، أعلنتا في مايو 2025، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع المسلح بين البلدين.