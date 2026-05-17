قبل عيد الأضحى.. أيهما أفضل لشراء اللحوم السوبر ماركت أم الجزار؟

مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الإقبال على شراء اللحوم، يحتار كثير من المواطنين بين الشراء من السوبر ماركت أو الجزار، بحثا عن الجودة والسعر المناسب وضمان سلامة اللحوم قبل العيد.

أكد الطبيب البيطري خالد عراب أن الأفضلية لا ترتبط بالمكان نفسه بقدر ارتباطها بدرجة النظافة ومصدر اللحوم وطريقة الحفظ والتخزين، إذ يمكن الحصول على لحوم آمنة سواء من الجزار أو السوبر ماركت إذا توفرت الاشتراطات الصحية اللازمة.

ويفضل البعض الشراء من الجزار الموثوق، لأنه يمنح فرصة لمعاينة اللحوم بشكل مباشر والتأكد من لونها ورائحتها وطزاجتها، إلى جانب إمكانية اختيار القطع المناسبة حسب الرغبة.

بينما يرى آخرون أن السوبر ماركت يوفر ميزة التغليف الجيد والحفظ في درجات تبريد مناسبة، فضلا عن وجود بيانات واضحة عن تاريخ الصلاحية ومصدر اللحوم.

وحذر البيطريون من شراء اللحوم مجهولة المصدر أو التي تباع بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، خاصة خلال موسم العيد، مؤكدين أن وجود ختم المجزر الرسمي يعد من أهم علامات سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك.

كما نصح بضرورة التأكد من عدم وجود روائح غريبة أو تغير في لون اللحوم، مع الحرص على نقلها وحفظها بطريقة صحية بعد الشراء، لتجنب أي تلوث قد يؤثر على سلامة الأسرة.

وأكد أن العامل الأهم عند شراء لحوم العيد هو التعامل مع مصدر موثوق يلتزم بمعايير السلامة الغذائية، سواء كان جزارا معروفا أو سلسلة سوبر ماركت تضمن جودة التخزين والعرض.