بشير التابعي: الكونفدرالية مثل الدورات الرمضانية

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، أن أداء وتشكيل الزمالك في مباراة اتحاد العاصمة أثارا العديد من علامات الاستفهام، منتقدًا الطريقة التي خاض بها الفريق اللقاء رغم اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة CBC: "تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة عليه علامات استفهام، والفريق كان يلعب على أرضه ووسط جماهيره لكنه كان يدافع".

وأضاف:"بالنسبة لي الكونفدرالية ليست بطولة كبيرة، هي أشبه بدورة رمضانية، لكنني كنت أتمنى الفوز بها بسبب المكافأة المالية التي تبلغ 4 ملايين دولار لحل أزمات النادي".

وتابع: "الزمالك سجل هدفًا مبكرًا وكان يجب أن يضغط ويسجل الهدف الثاني، لكن الفريق تراجع بشكل غير مبرر".

وأشار إلى أهمية المباراة قائلاً:"90 دقيقة أمام الزمالك كانت مباراة نكون أو لا نكون، وكان من العار الخسارة، بينما الفوز كان سيخلّد أسماء اللاعبين في التاريخ، وسيراميكا يمتلك لاعبين مميزين".

واختتم تصريحاته:"الأهلي لا يقدم مستوى يؤهله للتتويج بالدوري هذا الموسم، والزمالك هو الأقرب للقب، يليه بيراميدز، ثم الأهلي ثالثًا".