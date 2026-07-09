وساطة سرية لوقف الحرب.. باكستان وقطر تتحركان لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

أكدت مصادر إقليمية لشبكة CNN أن باكستان وقطر تعملان على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات.

وكانت باكستان وقطر الوسيطتين الرئيسيتين في المفاوضات السابقة التي عُقدت في سويسرا، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى توقيع مذكرة التفاهم في منتصف يونيو.

كما ساهمت سلطنة عُمان في تيسير جولات سابقة من المحادثات الدبلوماسية.

ودعت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الأربعاء، جميع الأطراف إلى ضبط النفس و"الامتناع عن أي إجراءات قد تُقوّض السلام والاستقرار الإقليميين".

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان لها: "لا بديل عن استمرار المشاركة والحوار والدبلوماسية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام في المنطقة".

تحث باكستان جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، والتي تُعدّ ركيزة أساسية للتفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك للمنطقة وخارجها.

وشهد يوم الخميس اليوم الثاني من الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد من تآكل وقف إطلاق النار الهش بينهما.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه قصف 90 هدفًا على طول الساحل الإيراني خلال الليل وردًا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.