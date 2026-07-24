تفاصيل فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بالعرض العالمي الأول لفيلم "Ink" للمخرج البريطاني داني بويل، وذلك في الثاني من سبتمبر، داخل الصالة الكبرى لقصر السينما بجزيرة الليدو.



ويمنح اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان البرنامج دفعة بريطانية بارزة، في دورة تبدو أقل اعتمادًا على وفرة الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، وأكثر ميلًا إلى سينما المؤلف والأعمال الدولية المشتركة.



وتترأس النجمة والمخرجة الأميركية ماجي جيلينهال لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية في مهرجان البندقية السينمائي، والتي تتولى منح جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم وسائر الجوائز الرئيسية.



وتضم اللجنة في عضويتها المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية كوثر بن هنية، والمؤلف الموسيقي والفنان البريطاني دانيال بلومبرغ، والباحث الإيطالي فرانشيسكو كاسيتي، والمخرج الفرنسي كزافييه جانولي، والمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، والمخرج والمنتج جوني تو من هونج كونج.



ويمنح حضور بن هنية في اللجنة المشاركة العربية بُعدًا يتجاوز عرض الأفلام إلى الإسهام المباشر في تقييم أبرز أعمال الدورة، بعدما رسخت المخرجة التونسية مكانتها كواحدة من أبرز أصوات السينما المعاصرة.