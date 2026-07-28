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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 4 محال غير مرخصة لبيع مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية بمنفلوط

ضبط 4 محال غير مرخصة لبيع مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية بمنفلوط
ضبط 4 محال غير مرخصة لبيع مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية بمنفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على منافذ ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق، وحماية القطاع الزراعي من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على صحة المواطنين وجودة الإنتاج الزراعي، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الأمن الغذائي أو تتسبب في الإضرار بالمزارعين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، تواصل تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على محال بيع المبيدات والأسمدة، للتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة للتداول، ورصد أي مخالفات تتعلق ببيع مبيدات محظورة أو مجهولة المصدر أو غير مسجلة بوزارة الزراعة، حيث تم تنفيذ حملة رقابية مكبرة بمركز منفلوط بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول مستلزمات إنتاج آمنة وذات جودة عالية إلى المزارعين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الأمن الغذائي..

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 4 محال غير مرخصة تمارس نشاط الاتجار في كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المخالفة، شملت مبيدات مغشوشة، وأخرى محظورة التداول، بالإضافة إلى مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وأصناف غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، تنوعت بين مبيدات حشرية ومبيدات حشائش، بما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأضاف المحافظ أن الحملة نُفذت من خلال لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين علي مدير عام المكافحة، وبرئاسة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وبمشاركة الدكتور أحمد عبدالعال رئيس المكافحة الحقلية بالإدارة العامة للمكافحة، والمهندس إسلام محمد سيد مدير إدارة المكافحة البستانية بالإدارة العامة للمكافحة، وبالتنسيق مع إدارة تموين منفلوط، وذلك لضمان إحكام الرقابة على الأسواق الزراعية والتصدي للمخالفات.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي مبيدات أو مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، لما تمثله من خطر على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.

جدير بالذكر أن المحافظة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف البلاغات، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط الحملات الرقابية المبيدات والأسمدة الزراعية القطاع الزراعي الإنتاج الزراعي مديرية الزراعة بيع المبيدات مبيدات محظورة

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