قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر المستجاب مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر لطلب الرزق وتيسير الأمور
رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق
العراق.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة في سماء مدينة أربيل
مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها
محامية سيدة الإسماعيلية: لفت ورا جوزها 4 ساعات وحالتها النفسية صعبة.. فيديو
جلسة عاجلة بالزمالك بين جون إدوارد ومجلس الإدارة لفض اشتباك فريق الكرة
تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم
عضو مجلس الزمالك السابق: لولا ممدوح عباس لأغلق النادي أبوابه منذ 3 سنوات
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 20 ألف شخص بسبب انعدام الأمن في دارفور غربي السودان
أسباب استجابة الدعاء.. أعمال وأوقات وآداب تزيد رجاء قبول الدعاء
أبو ريدة : لو كان حسام حسن يمتاز بالحماس فقط لكنت استعنت بمغني أفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيركايرو تعلن وقف المضيفة الجوية صاحبة الفيديو المسئ لأهالي سوهاج

إيركايرو
إيركايرو
نورهان خفاجي

أعلنت شركة إير كايرو أنها تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة المشار إليها، وبمجرد التحقق من صحة نسبتها إلى إحدى المضيفات العاملات بالشركة، فقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية، والتي شملت إيقاف المذكورة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

قالت إيركايرو إن ما صدر عن المذكورة يمثل تصرفًا شخصيًا تتحمل مسؤوليته كاملة، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن قيم أو مبادئ أو توجهات شركة إير كايرو، التي تلتزم بأعلى معايير المهنية والاحترام في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز.

رفض أي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من المجتمع 

كما تشدد إير كايرو، باعتبارها شركة طيران وطنية مصرية، على كامل تقديرها واحترامها لجميع فئات الشعب المصري، الذي يمثل مصدر الفخر والقوة لهذا الوطن، وترفض بشكل قاطع أي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من فئات المجتمع المصري.

وتؤكد الشركة أنها لن تتهاون مع أي سلوك من شأنه الإساءة إلى المواطنين أو الإضرار بسمعة الشركة أو التشكيك في رسالتها الوطنية، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على قيمها المؤسسية وصون الثقة التي تحظى بها لدى عملائها والرأي العام.

وختامًا، تجدد شركة إير كايرو اعتزازها بانتمائها إلى الدولة المصرية، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب المصري بكل أطيافه، مؤكدة أن احترام المواطن المصري والحفاظ على كرامته يمثلان ركيزة أساسية من ركائز ثقافة الشركة وقيمها المؤسسية.

التواصل الاجتماعي إحدى المضيفات إير كايرو اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية شركة طيران وطنية مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

اللواء حاتم حسن مديرا لأمن الجيزة في حركة الداخلية

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

وزارة الداخلية

تجديد الثقة فى اللواء محمود أبو عمرة مساعد لوزير الداخلية للأمن العام

تراجع أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم .. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 357 جنيهًا

ترشيحاتنا

يوتيوب

أسباب توقف يوتيوب عن العمل في بعض الهواتف

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

بالصور

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد