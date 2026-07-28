إيركايرو تعلن وقف المضيفة الجوية صاحبة الفيديو المسئ لأهالي سوهاج

أعلنت شركة إير كايرو أنها تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة المشار إليها، وبمجرد التحقق من صحة نسبتها إلى إحدى المضيفات العاملات بالشركة، فقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية، والتي شملت إيقاف المذكورة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

قالت إيركايرو إن ما صدر عن المذكورة يمثل تصرفًا شخصيًا تتحمل مسؤوليته كاملة، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن قيم أو مبادئ أو توجهات شركة إير كايرو، التي تلتزم بأعلى معايير المهنية والاحترام في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز.

رفض أي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من المجتمع

كما تشدد إير كايرو، باعتبارها شركة طيران وطنية مصرية، على كامل تقديرها واحترامها لجميع فئات الشعب المصري، الذي يمثل مصدر الفخر والقوة لهذا الوطن، وترفض بشكل قاطع أي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من فئات المجتمع المصري.

وتؤكد الشركة أنها لن تتهاون مع أي سلوك من شأنه الإساءة إلى المواطنين أو الإضرار بسمعة الشركة أو التشكيك في رسالتها الوطنية، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على قيمها المؤسسية وصون الثقة التي تحظى بها لدى عملائها والرأي العام.

وختامًا، تجدد شركة إير كايرو اعتزازها بانتمائها إلى الدولة المصرية، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب المصري بكل أطيافه، مؤكدة أن احترام المواطن المصري والحفاظ على كرامته يمثلان ركيزة أساسية من ركائز ثقافة الشركة وقيمها المؤسسية.