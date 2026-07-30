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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لفوزهم بجائزة مهرجان المسرح.. محافظ قنا يكرم أعضاء فرقة مكتبة الطفل والشباب بقرية المعنى

تكريم فرقة مكتبة الطفل
تكريم فرقة مكتبة الطفل
يوسف رجب

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعضاء فرقة مكتبة الطفل والشباب بقرية المعنى التابعة لفرع ثقافة قنا، تقديرًا لما حققوه من إنجاز متميز بعد تصعيدهم لتمثيل إقليم جنوب الصعيد الثقافي في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة.

حضر مراسم التكريم محمود عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، جيهان رمزي، مدير قصر ثقافة قنا، إلى جانب المخرج محمد موسى، مخرج العرض، وعبدالرحمن عطا أحمد، مدير فرقة "أناكوندا" المسرحية.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ورعاية المبدعين، وتشجيع النماذج المتميزة في مختلف المجالات، إيمانًا بدور الثقافة والفنون في بناء الوعي وتنمية قدرات الشباب، متمنيًا للفرقة دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم محافظة قنا في المحافل الثقافية.

وفي ختام مراسم التكريم، أهدت فرقة مكتبة الطفل والشباب بالمعنى نسخة من المصحف الشريف إلى اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تقديرًا لدعمه المستمر للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة.

يأتي هذا التكريم، عقب النجاح الذي حققه العرض المسرحي "حيضان الدم"، من تأليف وإخراج محمد موسى، حيث شاركت الفرقة به في مهرجان إقليم جنوب الصعيد الثقافي، الذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 27 يونيو 2026 بقصر ثقافة قنا، قبل أن يتم تصعيد العرض للمهرجان الختامي، والذي أقيم على مسرح المركز الثقافي بالجيزة.

وتمكن العرض، من الفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي، في إنجاز يعكس المستوى الفني المتميز لفرق قنا المسرحية، ويؤكد ما تزخر به المحافظة من مواهب وإبداعات في مختلف المجالات الثقافية والفنية.
 

قنا فرع ثقافة قنا المهرجان الختامي للمسرح أعضاء فرقة مكتبة الطفل أناكوندا فرق الأقاليم المسرحية

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