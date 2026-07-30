وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية إلى لبنان

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية الأردنية إلى معبر المصنع الحدودي، مبينة أنها تضم 18 شاحنة محملة بمستلزمات طبية، وحصص نظافة، ومواد إغاثية.

وأكد نائب رئيس البعثة في السفارة الأردنية في بيروت محمد المحادين - وفقا لبيان، اليوم الخميس - استمرار الجسر الإنساني الأردني لدعم لبنان، بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.

بدوره، أعرب ممثل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد أدمون كعدو، عن شكر لبنان للمملكة الأردنية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على دعمها المتواصل، مؤكدًا أن المساعدات ستُوزَّع وفق آلية موحدة وواضحة وموثقة؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.