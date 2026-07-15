معاشات أغسطس 2026.. موعد الصرف وأماكنه ورابط الاستعلام

يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من السبت 1 أغسطس 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيًا عن بيانات المعاش باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة، مع استمرار صرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وفقًا للضوابط المعلنة.

ويواصل أصحاب المعاشات خلال الفترة الحالية البحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، وأماكن الحصول على المستحقات، وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش وبيانات الصرف إلكترونيًا، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الصرف، لذلك يقدم هذا التقرير جميع التفاصيل الرسمية المعلنة مع الحفاظ على جميع الأرقام والمعلومات الواردة.

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متى يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2026؟

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، ويستمر صرف المستحقات حتى نهاية الشهر، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويأتي تحديد موعد الصرف ضمن الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال وسائل الصرف المختلفة التي وفرتها الهيئة لتيسير الإجراءات.

هل تشمل معاشات أغسطس 2026 الزيادة الجديدة؟

نعم، تُصرف معاشات شهر أغسطس 2026 متضمنة الزيادة التي تقرر تطبيقها بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف المساهمة في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لكبار السن.

وتشمل هذه الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، كما تسري على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، وفقًا للضوابط المقررة.

ما أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2026؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من وسائل ومنافذ صرف المعاشات، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل المنافذ الآتية:

ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وتشمل جميع ماكينات البنوك العاملة في مصر.

فروع البنوك التجارية التي تتعامل مع أصحاب المعاشات.

مكاتب البريد المصري المتوفرة في جميع المدن والمراكز.

منافذ شركة «فوري» المعتمدة لصرف المعاشات.

بنك ناصر الاجتماعي للفئات التي تصرف مستحقاتها من خلاله.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

وتتيح هذه الوسائل لأصحاب المعاشات اختيار المنفذ الأنسب لهم لصرف مستحقاتهم بسهولة خلال فترة الصرف المحددة.

كيف يمكن الاستعلام عن معاشات أغسطس 2026 بالرقم القومي؟

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار «صاحب معاش».

الضغط على «الخدمات التأمينية».

اختيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على «استعلام» لعرض بيانات ملف المعاش.

وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المعاشات معرفة بيانات المعاش إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بملف المعاش.

لماذا يزداد البحث عن معاشات أغسطس 2026؟

شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الصرف، ورغبة أصحاب المعاشات في معرفة موعد الحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى البحث عن أماكن الصرف وخطوات الاستعلام بالرقم القومي.

كما يحرص المستفيدون على متابعة تفاصيل صرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، والتأكد من وسائل الصرف المتاحة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

ما أبرز المعلومات عن صرف معاشات أغسطس 2026؟

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من السبت 1 أغسطس 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مع إتاحة العديد من منافذ الصرف التي تشمل ماكينات الصراف الآلي، والبنوك التجارية، ومكاتب البريد المصري، ومنافذ شركة «فوري»، وبنك ناصر الاجتماعي، والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال خطوات بسيطة تتيح الاطلاع على بيانات ملف المعاش بسهولة، في الوقت الذي تستمر فيه الزيادة المقررة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وفقًا للضوابط المعلنة.