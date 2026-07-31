الخارجية الكويتية: الاعتداءات الإيرانية تعكس نهجًا عدائيًا ممنهجًا لا يمكن قبوله أو تبريره

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف اليوم عددًا من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة معادية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم /الجمعة/، أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيدًا خطيرًا، وتعكس نهجًا عدائيًا ممنهجًا لا يمكن تبريره أو قبوله.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.