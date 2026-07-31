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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض إنتاج الكاكاو في غانا يثير مخاوف بشأن أسعار الشوكولاتة

انخفاض إنتاج الكاكاو في غانا يثير مخاوف بشأن أسعار الشوكولاتة
انخفاض إنتاج الكاكاو في غانا يثير مخاوف بشأن أسعار الشوكولاتة
أ ش أ

 توقعت هيئة تنظيم سوق الكاكاو في غانا انخفاض إنتاج الكاكاو بنسبة لا تقل عن 16% خلال موسم 2026-2027، مرجعة ذلك إلى عوامل مناخية ودورة الإثمار الطبيعية للمحصول، ما يضيف تفاصيل جديدة إلى التحذيرات التي أطلقها المزارعون.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم /الجمعة/، أن هذا الانخفاض يعكس احتمالية حدوث ظاهرة النينيو، والأمطار الغزيرة خلال شهري مايو ويونيو من هذا العام، والنمط الفسيولوجي لإثمار شجرة الكاكاو، الذي يميل إلى التناوب بين سنوات ذات إنتاجية عالية وأخرى ذات إنتاجية منخفضة.

وأشارت الهيئة إلى أن انخفاض نسبة ثمار الكاكاو الصغيرة التي تنضج في منطقتي غرب وشمال غرب البلاد يتوافق مع هذه العوامل.

وأفادت الهيئة التنظيمية بأن التوقعات في هاتين المنطقتين، اللتين تسهمان معًا بأكثر من نصف إنتاج غانا، قد تفاقمت بفعل التأثيرات المُجتمعة لمرض تضخم البراعم، وتقادم مزارع الكاكاو، وتزايد عمليات التنقيب غير القانوني عن الذهب.

ويُعرف هذا التنقيب غير القانوني محليًا باسم "جالامسي"، ويؤدي إلى استيلاء المنقبين على المزارع. ويأتي هذا التوقع للموسم الزراعي الذي يمتد على مدار 12 شهرًا ويبدأ في سبتمبر، في أعقاب تحذيرات من مزارعين في منطقتي غرب وشمال غرب البلاد، الذين أبلغوا عن انخفاض حاد في عدد القرون هذا الموسم.

وتتمثل المخاوف الرئيسية بشأن أسعار الشوكولاتة في تقلبات المناخ، وتركيز إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا، واستمرار ارتفاع تكاليف التصنيع رغم تراجع أسعار الخام.

وأعلنت هيئة الكاكاو أنها اتخذت إجراءات للحد من الخسائر، بما في ذلك إعادة تأهيل المزارع المصابة في منطقة شمال غرب البلاد، وتوسيع نطاق رش المبيدات الحشرية والفطرية، وإعادة العمل ببرنامج توزيع الأسمدة المجاني على مستوى البلاد للموسم الزراعي 2026/2027.

وتم تعديل توقعات إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا بالخفض سابقًا، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، بأكثر من 10% في الموسم المقبل.

هيئة تنظيم سوق الكاكاو في غانا انخفاض إنتاج الكاكاو عوامل مناخية دورة الإثمار الطبيعية للمحصول التحذيرات التي أطلقها المزارعون

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