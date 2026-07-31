شهيد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم /الجمعة/، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد المواطن محمد عبد الناصر الخطيب جراء قصف من طائرة مُسيرة إسرائيلية على طريق صلاح الدين الرئيسي، قبالة منطقة الزوايدة، وسط القطاع، مضيفًا أن جثمان الشهيد نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق من اليوم في قصف للاحتلال على مخيم "رحماء" جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس، جنوب القطاع.