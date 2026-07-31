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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: نرصد الأموال الإيرانية المتداولة ونتعقب مساراتها

وزير الخزانة الامريكي
وزير الخزانة الامريكي
القسم الخارجي

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تتابع حركة الأموال الإيرانية المتداولة، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تعقب مسارات هذه الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال بيسنت إن هناك مبالغ كبيرة من الأموال الإيرانية لا تزال متداولة عبر قنوات مختلفة، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية ستواصل جهودها لتحديد مصادرها ومسارات انتقالها.

وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، في إطار مساعيها لتقييد قدرة طهران على الوصول إلى الموارد المالية واستخدامها في تمويل أنشطتها.

وتولي وزارة الخزانة الأمريكية، عبر أجهزتها المختصة، اهتمامًا خاصًا بتتبع التدفقات المالية المرتبطة بإيران، بما في ذلك شبكات الالتفاف على العقوبات والقنوات التي يُشتبه في استخدامها لنقل الأموال أو إجراء المعاملات بعيدًا عن القيود الأمريكية.

وتعكس تصريحات بيسنت اتجاهًا أمريكيًا نحو تشديد الرقابة على الموارد المالية الإيرانية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا واسعًا، وسط استمرار الإجراءات الاقتصادية والمالية المتبادلة.

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة ستواصل تعقب الأموال الإيرانية المتداولة، في إشارة إلى أن واشنطن تعتزم تكثيف جهودها لملاحقة القنوات المالية التي ترى أنها تساعد إيران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
 

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حركة الأموال الإيرانية واشنطن السلطات الأمريكية

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