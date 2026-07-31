الإمارات تدين بأشد العبارات هجومًا إيرانيًا استهدف الكويت بطائرات مسيّرة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الهجوم استهدف ثلاثة مراكز حدودية برية ومنصة حفر نفطية بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة أحد العاملين.

وأكدت الوزارة أن الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مشددة على موقف دولة الإمارات الداعم للكويت في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات.

وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت، متمنية الشفاء العاجل للمصاب، ومؤكدة دعمها لجميع الإجراءات الرامية إلى حماية أمن الكويت واستقرارها.

ويأتي الموقف الإماراتي في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف عددًا من دول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وكانت أبوظبي قد أدانت في بيانات سابقة هجمات إيرانية استهدفت الكويت ودولًا خليجية وعربية أخرى، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادة الدول وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وتواصل الإمارات التأكيد على تضامنها مع الدول المستهدفة، وعلى ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التصعيد العسكري وتداعياته على أمن دول الخليج.

