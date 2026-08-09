تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 17 سفينة وغادرته 12 أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي الموجود بالميناء إلى 32 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 45003 أطنان تشمل 1562 طن بازلت و12816 طن علف بنجر و9604 أطنان يوريا و1212 طن أسمنت و8300 طن جبس و2109 أطنان كلينكر و9400 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و193 طنا، تشمل 9476 طن خردة و7817 طن فول صويا و27900 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 946 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 254 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2683 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 65 ألفا و156 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36 ألفا و551 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3925 حركة.