عبد الله السعيد يقترب من الظهور الأول مع الزمالك في الدوري

يواصل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، العمل على رفع جاهزية عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق، تمهيدًا للاستعانة به خلال مواجهة منتخب السويس بتروجت المقبلة في الدوري المصري.

وغاب السعيد عن حسابات الزمالك في أول جولتين أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، بعدما لم يصل إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة، في ظل عدم مشاركته في فترة الإعداد كاملة قبل انطلاق الموسم.

ويحظى اللاعب باهتمام خاص من الجهاز الفني، في ظل الخبرات التي يمتلكها وقدرته على منح خط الوسط إضافة واضحة، سواء في بناء اللعب أو صناعة الفرص والتحكم في إيقاع المباريات.

ويخضع السعيد لبرنامج تدريبي خلال الأيام الحالية بهدف استكمال جاهزيته، على أن يحدد معتمد جمال طريقة الاستفادة منه أمام بتروجت وفقًا لحالته البدنية والفنية وقت المباراة.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة خدمات السعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تتابع المباريات وحاجة الفريق إلى جميع عناصره، مع تجنب الدفع به قبل وصوله إلى الجاهزية الكاملة.