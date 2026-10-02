عالم أزهري: كرامة الإنسان لا ترتبط بالمال أو المنصب.. والله ينظر إلى القلوب والأعمال

قال الدكتور محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله سبحانه وتعالى كرّم الإنسان ومنحه قدرًا ومكانة، دون ارتباط هذا التكريم بعرق أو دين أو مذهب، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم».

وأوضح “عويس” خلال لقائه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن كرامة الإنسان لا ترتبط بالمال أو الشكل أو المكانة أو المنصب، مؤكدًا أن قيمة الإنسان الحقيقية تكون فيما يقدمه من عمل صالح ومنفعة للآخرين.

وأضاف أن الإسلام لا يدعو إلى الفقر أو الكسل، وإنما يدعو إلى العمل والاجتهاد، مشيرًا إلى أن المال وسيلة وليس غاية، وأن الزهد يكون في القلب، مع ضرورة أن يتعامل الإنسان مع ما يملكه بتواضع وألا يتكبر به على الآخرين.

وأكد أن الإنسان لا ينبغي أن يقيس قيمة الآخرين بما يملكونه أو بمناصبهم، موضحًا أن المعاملة يجب أن تقوم على احترام الإنسان باعتباره إنسانًا، وأن المنزلة الحقيقية تكون بما يفعله من نفع للناس.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»، مؤكدًا أن قيمة الإنسان لا تتحدد بشكله أو ماله، وإنما بما في قلبه وما يقدمه من عمل.